Iss, al via studio finanziato dal Pnrr su ruolo estrogeni in cancro colon

Il cancro del colon-retto (Crc) è la seconda causa di morte per tumore nel mondo. Studi epidemiologici - secondo l’Iss - hanno riportato che gli uomini hanno una maggiore prevalenza di Crc e le donne colpite da Crc di età compresa tra 18 e 44 anni hanno generalmente una prognosi migliore sia rispetto agli uomini che alle donne in post-menopausa, suggerendo quindi un effetto protettivo degli estrogeni. Gli estrogeni svolgono un ruolo importante nella patogenesi di molti tipi di tumori a volte protettivo, a volte patogenetico a seconda del recettore specifico per gli estrogeni espresso dalle cellule tumorali. Per questo motivo, il gruppo di ricercatori del Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto superiore di sanità ha proposto, nell’ambito del Pnrr, un grande progetto pilota, coinvolgendo per gli aspetti clinici il presidio ospedaliero Santissima Annunziata dell’Università di Chieti. Il progetto dal titolo “Gender differences in the onset and progression of colon cancer: role of endogenous and exogenous estrogens” è stato approvato, finanziato e sta per partire in questi giorni.

Nell’ambiente in cui viviamo – spiega l’Iss sul sito - siamo esposti a sostanze chimicamente simili agli estrogeni che possono essere associate all'insorgenza e alla progressione di diversi tumori. Ad esempio, il bisfenolo A (Bpa), sostanza chimica utilizzata nella produzione di prodotti plastici, come materiali a contatto con alimenti, vernici, carta termica, ecc., è stato riconosciuto come un interferente endocrino in grado di legare i recettori degli estrogeni. Diversi studi condotti anche in Italia hanno dimostrato che la popolazione è esposta a Bpa e alcuni dati collegano questa esposizione all’insorgenza di tumori. Sono però molto scarsi gli studi che esplorano la possibile associazione tra esposizione umana al Bpa e Crc.

“L’obiettivo principale - dichiara la responsabile Paola Matarrese - è comprendere quale sia il ruolo degli estrogeni o di sostanze estrogeno-simili, come il Bpa, nell'insorgenza e nella progressione del Crc. La nostra attenzione sarà focalizzata sulle possibili differenze di sesso e/o genere e sui meccanismi molecolari attraverso i quali inquinanti ambientali come il Bpa possono indurre il tumore o creare condizioni favorevoli al suo sviluppo”. Le analisi – prosegue la nota - saranno condotte con l’obiettivo di evidenziare eventuali differenze tra uomini e donne e con l’intento di monitorare lo stato di malattia e la risposta alla terapia in modo sesso-specifico.

“Questo studio, condotto su una popolazione di persone colpite da Crc – conclude Elena Ortona, co-responsabile del progetto e direttrice del Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Iss - fornirà importanti dati sul ruolo degli estrogeni e sugli eventuali effetti differenziali legati al genere, consentendo di valutare l’impatto dell’esposizione ambientale al Bpa sulla salute umana”.