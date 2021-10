Iss: vaccino protegge al 77% da infezione e oltre 90% da ricovero

I dati: efficacia al 77,2% per evitare l'infezione, protezione al 94,9% dal ricovero in terapia intensiva

Il vaccino contro il covid in Italia protegge al 77,2% dall'infezione ed è utile al 92,6% per evitare il ricovero in ospedale e al "94,9% nel prevenire le terapie intensive". Sono i dati contenuti nel report dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento dell'epidemia Covid, aggiornati al 29 settembre e diffusi oggi.

In Italia, considerando gli ultimi 6 mesi, l'efficacia del vaccino risulta pari al "77,2% nel prevenire l'infezione", al "92,6% nel prevenire l'ospedalizzazione" e al "94,9% nel prevenire le terapie intensive". Quella fotografata dal grafico contenuto nel rapporto è la stima dell'efficacia in relazione a casi covid diagnosticati, ospedalizzati, ricoverati in terapia intensiva e deceduti, nella popolazione italiana di età superiore a 12 anni. Il periodo a cui fa riferimento è 4 aprile-26 settembre 2021.