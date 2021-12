Istat, disoccupazione in calo all'8,9% in terzo trimestre

Nel terzo trimestre il tasso di disoccupazione scende all'8,9% (-1,3 punti), in particolare tra i giovani tra i 15 e i 24 anni cala al 26,9%. Lo ha reso noto l'Istat. Il periodo mostra una marcata diminuzione del numero delle persone in cerca di occupazione che scendono a 2 milioni 256mila (-308mila in un anno, -12%); tale riduzione coinvolge soprattutto gli ex inattivi con precedenti esperienze di lavoro e i disoccupati di breve durata. Le persone in cerca di lavoro da almeno 12 mesi sono invece in lieve crescita (+22mila, +1,7% in un anno) e arrivano a rappresentare il 58,6% dei disoccupati (+7,9 punti), per un totale di 1 milione 322mila persone.