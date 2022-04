Istat, Maggino (Dbi): "Bes unico strumento per monitorare bene comune"

"Il Bes è un patrimonio statistico e conoscitivo ma anche culturale. Non è solo un sistema di indicatori ma è un modo olistico di leggersi e capirsi come Paese. E' uno strumento fondamentale per prendere decisioni che siano orientate al bene comune". Lo afferma Filomena Maggino ex Presidente della Cabina di Regia 'Benessere Italia' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oggi coordinatrice del dipartimento Benessere Integrale della Pontificia Accademia Mariana Internazionale presso la Santa Sede, durante l’ultima presentazione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes), promosso dall’Istat.

"Lo sguardo complesso per prendere tali decisioni richiede anche una nuova governance. Richiede un luogo in cui le decisioni prese in una realtà complessa sia valutate, ex-ante ed ex-post, rispetto all'impatto che hanno sulla vita dei cittadini” conclude Maggino.