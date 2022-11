Istituti Maugeri celebrano i 117 anni dalla nascita del fondatore

Ricordare la figura di Salvatore Maugeri, lo scienziato, il medico, l’uomo, il suo fondamentale contributo alla medicina del lavoro e alla nascita della moderna medicina riabilitativa. Per celebrare i 117 anni dalla sua nascita, l’auditorium dell’Irccs Maugeri di Pavia ospiterà il 17 novembre, la 57esima Giornata Salvatore Maugeri, momento di ricordo e riflessione per una comunità di oltre 3.500 professionisti della sanità che operano in 17 istituti (di cui 9 Irccs), 3 poliambulatori e un Centro di ricerca ambientale, presenti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Campania, Puglia e Sicilia.

A partire dalle 10.15 - riferisce una nota - con il saluto delle autorità e del vescovo di Pavia, monsignor Corrado Sanguineti, si alterneranno gli interventi dei protagonisti di oggi: di Fondazione Salvatore Maugeri, erede diretta di quella Fondazione Clinica del Lavoro che nel 1965 iniziò le attività di cura e di ricerca, oggi dedita al sostegno della ricerca medico-scientifica, e di Ics Maugeri Spa Società Benefit, operativa nella cura e nelle attività di ricerca medica. Interverranno Luca Damiani, presidente di Fondazione Salvatore Maugeri e di Ics Maugeri SpA SB, con la relazione dal titolo “Il nostro ruolo per Maugeri”, Chiara Maugeri, vicepresidente di Fondazione Salvatore Maugeri e nipote del fondatore, con il contributo “Celebriamo il passato per costruire insieme il futuro”, Giuseppe Fraizzoli, Amministratore delegato di Ics Maugeri, con un intervento su “Idee e impegno per la Maugeri che verrà”.

A seguire, nel panel scientifico dedicato al tema “Maugeri: la vocazione per la ricerca”, moderato da Antonio Spanevello, direttore dei programmi scientifici di Fondazione Maugeri, interverranno Walter Ricciardi, direttore scientifico di Ics Maugeri, con la relazione “Il presente e il futuro della ricerca: la prospettiva europea” e Giancarlo Agnelli, head of research di Ics Maugeri con il suo contributo "Il presente e il futuro della ricerca: la prospettiva Maugeri". La proiezione di video racconti provenienti dagli Istituti Maugeri di tutta Italia testimonierà come i valori del fondatore, passione per la ricerca e dedizione per la cura, ancora oggi sono custoditi e praticati a beneficio dei pazienti. È possibile seguire la diretta sui canali social aziendali: Facebook (@icsmaugeri) e YouTube (https://www.youtube.com/c/IstitutiMaugeri).