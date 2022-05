Istituzioni, politica, servizi pubblici: come sono i rapporti tra cittadini e Stato

Ci fidiamo delle istituzioni? Che rapporto abbiamo con la politica? Che giudizio diamo ai servizi pubblici? Le risposte a queste domande forniscono indicazioni interessanti su come siano i rapporti tra cittadini e Stato, con particolare riferimento alla percezione rispetto all'operato delle istituzioni, al coinvolgimento diretto nella vita socio-politica del Paese e al livello di soddisfazione riguardo le infrastrutture pubbliche come sanità e trasporti. Adnkronos e Datafactor di Expleo hanno provato ad approfondire questi temi con l'aiuto dei dati forniti da Istat, Eurispes e Camera dei deputati. Tra i risultati dell'analisi, emerge per esempio che gli italiani si fidano più del Presidente della Repubblica che del Parlamento e dei partiti politici, che l'interesse verso la politica è progressivamente calato negli ultimi dieci anni e che le condizioni delle strade e l'efficenza dei mezzi pubblici lasciano insoddisfatti molti cittadini, specie in determinate regioni.