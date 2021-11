Istud, esperti a confronto sulla Transizione ecologica

'La Transizione ecologica (non sarà una passeggiata rilassante?). Il grande esodo verso il green. Imprese e cittadini in prima linea a dare una mano'. Questo il titolo dell’International Colloquium organizzato da Istud, con il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica, il prossimo 30 novembre, dalle 9.30 alle 13, in diretta streaming. Media partner dell'evento è Adnkronos Prometeo.

Un incontro che, spiega Maurizio Guandalini, chairman dell’evento, "ha la presunzione di fare un tagliando. Relatori in prima linea, di profonda esperienza, ci spiegheranno cosa è cambiato e quello che potrà succedere. Come vedono loro questo grande esodo verso il green. Una analisi su tempi e modi. Sempre con uno spirito collaborativo verso le istituzioni, impegnate in una sfida che non prevede un Piano B".

"Dalla burocrazia verde - puntualizza Marella Caramazza, direttore generale di Istud - all’incertezza su chi ricadranno i costi del cambiamento. Si salva il Pianeta nei prossimi dieci anni. Le scadenze sono il 2030 con il 55% della decarbonizzazione rispetto al 1990 e il 2050 con la decarbonizzazione netta totale".

L’international colloquium di Istud ha raccolto esperti dell’Università, delle aziende, degli studi professionali, dei think tank di ricerca: Walter Ganapini, Agenzia Europea dell’Ambiente, Valentino Piana, University Western Switzerland Valais, Andrea Farinet, Liuc Università Cattaneo, Annalisa Citterio, Cnh Industrial, Alberto Dossi, Gruppo Sapio, Roberto Sancinelli, Montello S.p.A., Romano Stefani, Dolomiti Energia, Fabio Golinelli, Abb, Riccardo Bani, Teon, Massimiliano Braghin, Infinityhub S.p.A. Benefit, Paolo Peroni, Rödl&Partner, Alessandro Marangoni e Francesco Marghella, Althesys Strategic Consultant.