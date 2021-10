Ita, ai primi passeggeri un biglietto di ringraziamento dalla nuova 'compagnia di bandiera

'Born to welcome you'. Lo recitava il messaggio di ringraziamento consegnato questa mattina ai primi passeggeri di Ita. Un biglietto - con l'immagine di un aereo (non con la nuova livrea azzurra) in volo sulle nuvole - siglato dal presidente Altavilla e dall'ad Lazzerini che ricordava come "oggi, decolla la nuova Compagnia di Bandiera italiana". Parole, riecheggiate più tardi dallo stesso Lazzerini che certificano l'obiettivo di riempire quello spazio 'istituzionale' lasciato vuoto dalla vecchia Alitalia.