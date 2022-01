Ita, Air France-Klm: "da avvio nuova compagnia impegnati a rafforzare rapporti"

"Dall'inizio delle sue operazioni, Air France - Klm, Delta e Virgin Atlantic si sono impegnati a rafforzare i loro rapporto con Ita Airways". Ad affermarlo all'Adnkronos è un portavoce del gruppo franco-olandese che non si sbilancia su eventuali trattative in corso con la compagnia italiana. Ita Airways è alla ricerca del partner industriale e a inizio febbraio è intenzionata ad aprire una 'data room' per dare accesso alle compagnie interessate a entrare nel capitale della nuova compagnia aerea italiana ai numeri e agli asset di Ita. Una tappa, questa, iniziale in vista delle trattative che dovrebbero svolgersi in primavera e che si dovrebbero concludere entro il 30 giugno 2022.

Da Parigi ricordano la firma degli accordi di codeshare che collega i network delle tre compagnie aree attraverso i rispettivi hub di Roma Fiumicino, Parigi - Charles De Gaulle e Amsterdam. "A dicembre 2021, Air France e Klm - sottolinea il gruppo franco-olandese - hanno firmato degli accordi codeshare con la compagnia italiana. Il gruppo Air France - Klm ha grandi ambizioni con Ita Airways e considera questa tappa come un primo passo verso una cooperazione più ampia, in particolare un'integrazione nella joint venture transatlantica ampia lanciata nel 2020 con Delta e Virgin Atlantic". Per Air France - Klm, spiega ancora, "la partnership in vigore ha permesso un grande beneficio reciproco per le nostre compagnie aeree e i nostri clienti. Air France - Klm e i suoi partner hanno anche accolto Ita all'interno dell'alleanza Skyteam".

Secondo alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, Air France - Klm sarebbe provvisoriamente in vantaggio sul gruppo tedesco Lufthansa in vista di un'alleanza. Nel corso della sua audizione in Commissione Trasporti alla Camera, il 12 gennaio, il presidente di Ita, Alfredo Altavilla, aveva ricordato che ''Ita Airways non ha oggi e non avrà neanche nel 2025 con il raddoppio della flotta, le dimensioni e i volumi che le consentono di stare in maniera profittevole sul mercato da sola''. Altavilla, in quella occasione, ha sottolineato la necessità di "integrare Ita all'interno di una alleanza con condizioni di pari dignità, a differenza di quanto è avvenuto in passato, perché questa sia una soluzione industriale di lungo periodo che garantisca crescita e risultati economici positivi''.