Ita, Air France-Klm punta a rafforzare collaborazione e a integrazione in Jv con Delta

"L'auspicio di Air France - Klm e di Delta è lavorare con il team della direzione di Ita per rafforzare la collaborazione, in particolare integrando Ita alla joint venture estesa lanciata nel 2020". E' quanto spiegano fonti del gruppo franco-olandese interpellato dall'Adnkronos sui possibili sviluppi di un'alleanza strategica tra Ita Airways e Air France e Klm e anche in merito alle notizie di dei giorni scorsi che parlavano di un incontro a Roma tra l'ad di Air France-Klm, Benjamin Smith e il presidente di Ita Airways, Alfredo Altavilla.

Secondo quanto riferiscono fonti della compagnia franco-olandese che ricordano che Alitalia "è stata un partner strategico di Air France - Klm e di Delta nell'ambito dell'accordo di code sharing nel 2001 e in quanto membro della joint venture transatlantica a partire dal 2010", Air France - Klm, Delta e Virgin Atlantic "intendono rafforzare i loro rapporti con la nuova compagnia italiana Ita Airways". La partnership tra Alitalia, Air France - Klm e Delta, sottolineano ancora, "è stata benefica reciprocamente per l'insieme delle parti in causa e per i clienti". Intanto Ita ha preso il posto di Alitalia nell'alleanza Skyteam.