Ita Airways 'al check in': voli e biglietti, le novità per l'inverno

Voli Ita Airways e biglietti, ecco il programma. Dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023, Ita Airways opererà 51 destinazioni, di cui 9 intercontinentali, 22 internazionali e 20 nazionali. E' quanto ha spiegato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Ita Airways e Ceo di Volare, che oggi a Rimini alla fiera internazionale del turismo Ttg Travel ha presentato tutte le novità della stagione invernale 2022/2023 alla stampa e agli ospiti presenti.

La stagione winter punta soprattutto sull’espansione verso il lungo raggio con novità importanti: dal 5 novembre sarà operativo il nuovo volo da Roma Fco a Tokyo Haneda, operato con l’Ammiraglia della Compagnia, l'Airbus A350. Il nuovo volo avrà tre frequenze settimanali: con partenza alle 15:40 ogni martedì, giovedì e sabato verso l'aeroporto di Tokyo Haneda, arrivo il giorno dopo alle 11:35. Il volo di ritorno (il primo sarà il 6/11) è previsto da Haneda ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 13:35 con arrivo a Roma Fco alle 20:30. Dal 3 dicembre partirà il nuovo volo da Roma Fiumicino verso Nuova Delhi, operato con l’Airbus A330, con tre frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì e sabato con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 14:10 e arrivo all’aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi alle ore 02:00, local time. L’operativo da Nuova Delhi prevede invece la partenza dal 4 dicembre 2022, ogni martedì, giovedì e domenica alle ore 03:50 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 08:10.

Dal 17 dicembre fino al 25 marzo 2023 sarà operato il nuovo volo diretto da Roma Fiumicino – Malè, Maldive, operato con Airbus A350 e/o A330, con un numero di frequenze settimanali variabile durante la stagione, per assecondare la prevista domanda: da due frequenze operate di sabato e domenica (il 17, 18 dicembre e dal 28 gennaio al 25 marzo) a tre frequenze settimanali (dal 21 al 25 dicembre e dal 19 al 22 gennaio), a quattro frequenze settimanali (dal 26 dicembre al 1 gennaio e dall’11 al 15 gennaio), a cinque frequenze settimanali (dal 2 all'8 gennaio) con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 22:10 e arrivo all’Aeroporto Internazionale di Velana - Malè alle ore 11:20, local time. L’operativo da Malè è previsto dal 18 dicembre 2022 al 26 marzo 2023, alle 13:25 local time e atterraggio a Roma Fiumicino alle 19:30/19:45.

Le nuove destinazioni intercontinentali si vanno ad aggiungere ai voli della Compagnia su New York, operati sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo e Buenos Aires, operati da Roma Fiumicino. Arricchiscono il network di Ita Airways anche 29 accordi di codeshare con i maggiori vettori mondiali, che permettono di ampliare in maniera rilevante l’offerta alla clientela. Ita Airways fa parte dell’alleanza SkyTeam, un gruppo di 18 compagnie aeree che connette milioni di passeggeri attraverso una rete globale di collegamenti che copre oltre 1.000 destinazioni e offre ai Clienti fidelizzati servizi esclusivi come quelli Sky Priority.

Cresce anche il network internazionale, due le nuove destinazioni Stoccarda e Sofia. La nuova destinazione Stoccarda è operata da Milano Linate con 2 voli e 12 frequenze settimanali. Il primo volo opera tutti i giorni ad eccezione della domenica con partenza da Linate alle 06:45 e arrivo a Stoccarda alle 07:50. Il volo di rientro è previsto da Stoccarda alle 08:35 e arrivo a Linate alle 09:45. Il secondo volo opera tutti i giorni ad eccezione del sabato con partenza da Linate alle 16:35 e arrivo a Stoccarda alle 17:40. Il volo di rientro è previsto da Stoccarda alle 18:30 e arrivo a Linate alle 19:40. Sofia è operata da Roma Fiumicino con 3 frequenze settimanali, ogni mercoledì, venerdì e domenica, con partenza da Roma Fiumicino alle 09:15 e arrivo a Sofia alle 12:05. Il volo di ritorno è previsto da Sofia alle 12:55 e arrivo a Roma Fiumicino alle 13:50. Il network internazionale cresce anche grazie ad un aumento delle frequenze sul collegamento Milano Linate Francoforte, passando da 12 a 17 frequenze settimanali. Il nuovo volo opererà tutti i giorni ad eccezione del sabato e della domenica, con partenza alle 12:50 da Milano Linate e arrivo all’aeroporto di Francoforte alle 14:15. Il volo di ritorno è previsto da Francoforte alle 15:00 con arrivo a Linate alle 16:20.

Aumento di frequenze anche per il collegamento Milano Linate Parigi Charles de Gaulle che passa da 19 a 25 frequenze settimanali. Il nuovo volo opererà tutti i giorni ad eccezione del sabato, con partenza alle 17:25 da Milano Linate e arrivo all’aeroporto di Parigi alle 18:55. Il volo di ritorno è previsto da Parigi alle 19:40 con arrivo a Linate alle 21:10.Il network nazionale si arricchisce di nuove frequenze sui collegamenti Roma - Reggio Calabria (da 7 a 14 frequenze settimanali), Roma - Milano (da 73 a 97 frequenze settimanali), Milano- Bari (da 31 a 54 frequenze settimanali) e Milano - Napoli (da 32 a 52 frequenze settimanali).