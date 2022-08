Ita Airways, cos'è fondo americano Certares

Fondato nel 2012 da Greg O'Hara, senior managing director e Ceo, Certares è una piattaforma di investimento leader nel Private Equity, unico operatore al mondo specializzato nel settore dei Viaggi, del Turismo e dell’Hospitality. Ha uffici a Milano, che è l'Headquarter per l'Europa ed è guidato dallo stesso O'Hara, New York e Lussemburgo. Certares, che insieme ad Air France - Klm e Delta Airlines, ha appena avviato una trattativa in esclusiva con il Mef per Ita Airways opera principalmente tramite Certares Holdings, un veicolo di capitale permanente dedicato alla creazione di valore nel lungo periodo. L’Italia rappresenta un mercato di forte interesse strategico per il fondo americano, che ha in gestione 10,2 miliardi di dollari di attività, compresi i co-investimenti.

Certares investe in società che gestiscono ogni aspetto del viaggio e che il fondo ritiene siano in grado di crescere e generare flussi di cassa stabili nel lungo periodo con l'obiettivo di massimizzare il valore per i suoi investitori e tutti gli stakeholders. Il team di Certares è composto sia da professionisti della finanza e del Private Equity sia da manager con comprovata esperienza nel settore dei Viaggi, del Turismo, dell'Hospitality e dei servizi alle imprese e ai consumatori. Il fondo opera in maniera flessibile attraverso operazioni che prevedono acquisizioni di controllo, di minoranza qualificata o di debito con un ticket di investimento da 100 milioni a oltre 1 miliardo di dollari attraverso i fondi che gestisce e co-investimenti ad hoc su singole operazioni.

Per creare valore di lungo termine, Certares opera come una vera e propria piattaforma nel settore del Turismo e dell’Hospitality, gestendo attivamente i propri investimenti e favorendo partnership strategiche tra le varie partecipate, attraverso le quali controlla una significativa fetta di mercato della distribuzione di viaggi corporate e leisure: dai biglietti aerei, agli hotel, dalle crociere ai tour, passando per il trasporto ferroviario e su gomma. Certares, inoltre, favorisce l'efficienza dei costi, la crescita inorganica tramite acquisizioni, investimenti in tecnologia e l’ottimizzazione della struttura di capitale al fine di massimizzare il ritorno sul capitale investito.