Ita Airways, da oggi finiscono obblighi esclusiva

Gli obblighi di esclusiva concessi dal 31 agosto al fondo Usa Certares, al gruppo Air France - Klm e a Delta Airlines per la vendita del 50% più un'azione di Ita Airways sono cessati oggi ma, come sottolinea il ministero dell'Economia, "proseguono le interlocuzioni per la definizione di un possibile accordo di cessione del controllo di Ita". Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al dossier, infatti, Certares continua a lavorare giorno per giorno nell'analisi della ingente mole di informazioni per arrivare in tempi rapidi a una offerta vincolante e definitiva.

Dopo quelle del 28 settembre e del 14 ottobre scorso, nei prossimi giorni si dovrebbe riunire una terza expert session che dovrebbe continuare ad affrontare i temi finanziari e operativi: conti, network e flotta.

Intanto l'11 ottobre scorso si era svolto anche un incontro interlocutorio e conoscitivo tra i sindacati e i rappresentanti del fondo Usa Certares. Il 30 settembre scorso Certares aveva incontrato anche i vertici di Aeroporti di Roma (Adr).