Ita Airways, Msc Group si sfila

"Il gruppo Msc conferma di aver già informato le autorità competenti di non essere più interessata a partecipare alla privatizzazione di Ita Airways, non ravvisandone le condizioni nell'attuale procedura". Così il gruppo della famiglia Aponte in una nota.

La società nautica specializzata nel turismo e nel trasporto merci faceva parte di una cordata insieme al gruppo di trasporti aerei tedesco Lufthansa. Solo poche settimane fa le due aziende erano interessate all’acquisizione al 100% delle azioni di Ita. Adesso la compagnia aerea tedesca proseguirà nell’acquisizione da sola.