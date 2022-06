Ita Airways, Baggio: "Felice e orgoglioso per dedica nuovo aereo"

Primo volo di Ita Airways Roma Fiumicino- Buenos Aires. La partenza è stata preceduta dal taglio del nastro al gate del terminal 3. Ospite d’onore il Pallone d’oro, Roberto Baggio, a cui è stato intitolato il nuovo Airbus A350, entrato nella flotta della compagnia. "Sono felice e orgoglioso" ha detto Baggio. "E' una grande gioia, non è una cosa che capita spesso" dice in un incontro con la stampa all'aeroporto di Fiumicino. "L'ho saputo un paio di mesi fa e pensavo che fosse una scherzo", confessa Baggio. "Era vero, invece, e non so come esprimere la mia gioia" aggiunge.

Un decollo, quello di stasera, all’insegna anche di altre novità per la nuova immagine di Ita, tutte all’insegna del Made in Italy. Innanzitutto, le nuove divise, create da Brunello Cucinelli e presentate questa sera nella lounge Piazza di Spagna all’aeroporto di Fiumicino. Nuove divise ma anche nuovi interni degli aeromobili, creati dal designer Walter De Silva. A tutto questo si aggiunge anche iI nuovo catering di bordo studiato dallo Chef stellato Enrico Bartolini.

Il volo nuovo Roma - Buenos Aires è operato con il nuovo A350 della compagnia con cinque frequenze settimanali ogni martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica da Roma e ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica da Buenos Aires. Le frequenze in agosto diventeranno giornaliere. Grazie all’accordo, inoltre, con Aerolíneas Argentinas, i clienti ITA Airways potranno raggiungere giornalmente 34 destinazioni argentine in coincidenza via Buenos Aires, acquistando un unico biglietto. Partita a inizio marzo, la stagione estiva 2022 di ITA Airways prevede 63 nuove destinazioni, di cui 22 nazionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali.



BAGGIO E LA PARTITA - "E' una vergogna che una squadra campione d’Europa non sia andata di diritto ai mondiali " ha detto Baggio, in un incontro con i giornalisti in occasione del volo inaugurale del nuovo A350 d Roma a Buenos Aires. "E' una follia. - afferma - avranno questi ragazzi il diritto a un premio per quello che hanno fatto? Questa è la cosa più difficile da accettare. è assurdo che una squadra che ha fatto quello che ha fatto non vada al mondiale". E Baggio, in procinto di partire per Buenos Aires, commenta l’esito della partita di ieri sera a Wembley tra Italia e Argentina. la nazionale sudamericana "ha fatto una bella parità, è una squadra trasporta da grandissimi talenti", sottolinea. "L’Italia ha sofferto dell’eliminazione ai mondiali" e, per questo , sconta una mancanza di "serenità".

Ora, per Baggio, gli azzurri e Roberto Mancini devono guardare avanti: "mancini deve stare lì, deve lavorare. agli Europei ha fatto cose straordinarie". C’è un problema centrale è cruciale ed è quello dei "giovani: abbiamo talenti che non trovano spazio nella nazionale ", sottolinea Baggio. un richiamo al progetto e alla bozza di riforma del settore giovanile di Coverciano, non andato in porto. parlando poi del campionato, "è stato bello. Ci ha fatto star lì con il fiato sospeso tra Milan e Inter", dice. "Non mi dispiaceva neanche il Napoli " mentre la Juventus "è giusto che respiri anche lei dopo 19 anni di fila", chiosa Baggio con una battuta.

"Spero si riprenda bene come sta facendo. Zaniolo è penalizzato purtroppo da infortuni. spero che possa tornare ai livelli di una volta. il gol in finale Conference gli farà sicuramente bene perché dà una fiducia incredibile nel futuro". l