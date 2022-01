Ita, Delta: "in contatto con vertici e stiamo monitorando sviluppi"

"Delta è in contatto costante con i vertici di Ita Airways e sta monitorando gli sviluppi a seguito della manifestazione di interesse da parte del gruppo Msc e di Lufthansa per acquisire una partecipazione di maggioranza nella compagnia italiana". Ad affermarlo è Delta Airlines interpellata dall'Adnkronos in seguito alla manifestazione di interesse di Msc e Lufthansa. "Delta ha una lunga storia con l'ex Alitalia e ha stretto una partnership con Ita Airways che Delta si impegna a rafforzare", spiega ancora la compagnia aerea Usa.