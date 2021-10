Ita, lo stilista Balestra: "Pollice verso per gli aerei azzurri, fanno principe delle fiabe"

"Spero che la nuova compagnia di bandiera possa rappresentare il made in Italy nel mondo come in passato era accaduto per Alitalia. Ma l’azzurro degli aerei è un passo falso, lo trovo esagerato. Fa un po’ principe delle fiabe”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos lo stilista Renato Balestra commentando il nuovo look degli aerei di Ita Airways.

Lo stilista, che nel 1991 firmò le divise e gli abiti per hostess, stuart e piloti di Alitalia, ha aggiunto: “In fondo anche una compagnia di bandiera è un biglietto da visita, l’immagine di un Paese. Ma un aereo non può trasformarsi in una guida turistica o in un libro illustrato con le icone stilizzate ispirate al patrimonio. Non lo trovo elegante”.

“Al momento - ha continuato Balestra - il mio è un pollice verso. Spero di ricredermi. Ma gli anni d’oro di Alitalia con il suo stile, la sua classe non ritorneranno”.