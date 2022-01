Ita, Lufthansa: "90 giorni per esplorare tutte le possibili opzioni, anche eventuale quota"

Lufthansa "conferma di essere in trattativa con il gruppo Msc". Ad affermarlo all'Adnkronos è un portavoce del gruppo tedesco dopo che ieri Ita Airways ha annunciato di aver ricevuto una manifestazione di interesse da Msc e Lufthansa per acquisire la maggioranza della compagnia. "Confermiamo inoltre che Lufthansa è il potenziale partner nella possibile acquisizione di una quota di maggioranza da parte di Msc in Ita", aggiunge il portavoce della compagnia tedesca spiegando: "utilizzeremo i prossimi 90 giorni per esplorare tutte le possibili opzioni per una cooperazione, compresa un'eventuale partecipazione".