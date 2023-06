Ital Ossid: sostenibilità e sicurezza nel segno dell’automazione

L’azienda leader nei metodi di protezione delle superfici in alluminio guarda al futuro nonostante le difficoltà del settore

San Giuliano Milanese (Mi) 22/06/2023. Nell’era dell’innovazione sfrenata, dove alcuni mestieri sembrano andare persi e il manuale lascia spesso spazio al digitale, ci sono realtà industriali che hanno deciso di utilizzare la tecnologia per portare nel futuro professioni nate tanti anni fa nella tradizione operaia nostrana. E’ questo il caso di Ital Ossid, azienda leader nella sperimentazione e applicazione di metodi di protezione delle superfici in alluminio. Giuseppe Genova, titolare della società, ci racconta la storia di questa azienda e di un settore che ha abbracciato il travolgente avvento della tecnologia.

“Ital Ossid srl è stata fondata nel 1986 da mio padre Pietro che voleva dar seguito a una precedente e gratificante esperienza aziendale iniziata nel dopoguerra a Milano nel settore dell’ossidazione dell’alluminio”, racconta l’imprenditore lombardo. “Io, che avevo compiuto un percorso accademico lontano dal settore, solo in un secondo momento ho deciso di seguire la sua strada affiancando gli operai in azienda. Si può dunque dire che sia partito dal basso, imparando a conoscere ogni ingranaggio della macchina produttiva e a sopportare le alte temperature e i fumi emessi dagli acidi utilizzati per la brillantatura, la satinatura e l’ossidazione dei materiali. A quei tempi si lavorava moltissimo ed erano richiesti moltissimi operai, tutti impiegati in lavori manuali talvolta pericolosi. Negli anni, grazie anche alla collaborazione con altre aziende rivolte all’automazione, ho capito che la tecnologia poteva aiutarci ad efficientare il lavoro e a renderlo più sicuro”.

Per un’azienda impiegata in settori come quello dell’architettura, della decorazione e della componentistica motociclistica, automatizzarsi non significa solo velocizzare e facilitare il processo produttivo, ma comporta anche l’installazione di particolari centraline in grado di controllare acque e fumi, così da rispettare i più selettivi standard di sicurezza e sostenibilità ambientale. “Da trent’anni ci impegniamo in attività di tutela dell’ambiente e le certificazioni AIA e ISO 14001:2015 che abbiamo ottenuto lo dimostrano”, spiega Genova. “Aver automatizzato il lavoro ci consente anche di ridurre i rischi, grazie all’uso di un sofisticato sistema di fotocellule che bloccano i macchinari in caso di pericolo, e di produrre componenti sempre perfetti per i nostri clienti. D’altronde, quando devi lavorare con clienti del calibro di Aprilia, BMW o Disano Illuminazione non puoi permetterti neanche il minimo errore”.

E proprio la celebre casa automobilistica BMW, ha recentemente fatto i complimenti a Ital Ossid per la capacità di innovare e, nel frattempo, rispettare sempre il susseguirsi di norme sempre più stringenti nel loro scopo di minimizzare le emissioni e garantire sicurezza. “I controlli agli impianti avvengono spesso a sorpresa, ma per noi non è mai stato un problema, abbiamo anche un sistema a riciclo che ci permette di gestire le acque nel modo più virtuoso”, dichiara il titolare. “Dobbiamo però ammettere che il nostro settore è stato messo a durissima prova negli ultimi anni. L’avvento del LED e l’accelerazione del mercato cinese hanno avvelenato il campo, inducendo molte aziende a chiudere. Purtroppo, oggi si guarda molto al prezzo senza considerare che dietro a un prodotto ben fatto c’è un forte investimento in tecnologia e sicurezza. Ma nonostante questo, io ci credo. Oggi conduco questa azienda con la mia famiglia, mia moglie e mia figlia, ma ho altri due figli pronti a portare avanti la tradizione. Crediamo nel futuro e lavoriamo per rendere il mondo migliore”.