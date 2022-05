L'Italia non sarà ripescata ai Mondiali di Qatar 2022. Lo dice in maniera perentoria Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa, dopo le dichiarazioni di ieri del presidente della Federgolf Franco Chimenti. "Non è vero che stiamo per esser ripescati ai Mondiali di calcio anche nel caso la nazionale dell'Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c'è nessuna possibilità che l'Italia giochi il prossimo mondiale", dice Christillin a Un giorno da pecora, su Radio 1. Ieri Chimenti, a La Politica nel Pallone, aveva prospettato la possibilità di un ripescaggio azzurro in relazione ad un'eventuale squalifica dell'Ecuador, sospettato di aver schierato un giocatore in maniera irregolare durante le qualificazioni.