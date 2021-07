Italia-Belgio, Lukaku gladiatore? La Nazionale risponde sui social

I belgi lanciano la sfida con la frase in sospeso "Veni, vidi...", poi dopo la vittoria per 2-1 degli azzurri arriva la risposta dal profilo Twitter ufficiale degli azzurri

Italia-Belgio si gioca anche sui social e, come in campo, si chiude con una vittoria degli azzurri. A lanciare la provocazione è stato il Belgio, che prima della semifinale di Euro 2020 ha pubblicato su Twitter l'immagine di un Romelu Lukaku trionfante nelle vesti di un gladiatore in un'arena, con lo scudo dell'Italia a terra. Il post è correlato dall'hashtag 'Deviltime' e dal messaggio lasciato in sospeso: "Veni, vidi...". La risposta dell'Italia, alla fine del match vinto per 2-1 dagli azzurri, non si è fatta attendere: dal profilo Twitter della Nazionale è stata postata la parola mancante, "Vici", questa volta con il tricolore.