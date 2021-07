Italia campione d'Europa, esplode la festa a piazza del Popolo

Esplode la festa a piazza del Popolo a Roma. Incontenibile la gioia e l’esultanza dei 2500 tifosi presenti al Football Village della Uefa per la vittoria dell’Italia che ha battuto l’Inghilterra ai calci di rigore. Sventolano i tricolori in tutta la piazza. "Siamo i più forti", urlano i tifosi. "In Europa ci siamo solo noi". Immancabile il ‘popopo’ cantato e ballato sulle note di Seven Nation Army.