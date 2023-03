Italia-Cina, due giorni dedicati a b2b online

Prosegue la collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Icbc-Industrial and Commercial Bank of China e Italy China Council Foundation-Iccf a sostegno dello sviluppo del business lungo la direttrice Italia-Cina. Nell’ambito del protocollo d’intesa siglato tra le tre istituzioni nel novembre 2021, è stata organizzata l’iniziativa '2023 China-Italy Online Business Matchmaking in Food, Furniture and Fashion', una due giorni di b2b online che si è svolta nelle giornate di ieri e oggi e che coinvolge aziende italiane e cinesi operative nei tre settori iconici del Made in Italy. Co-organizzatori dell’evento sono Icbc Jiangsu, Zhejiang, Qingdao, Shenzhen, Ningbo e Icbc (Europe) Milan Branch.

Diverse le aziende italiane che si sono iscritte e che, dopo un rigoroso processo di selezione, hanno incontrato le controparti cinesi, 15 realtà situate nella provincia dello Zhejiang (6), a Shanghai (4), nel Jiangsu (3) e nel Guangdong (2). I match si sono tenuti esclusivamente online, nel corso delle mattine, per facilitare la presenza dei partecipanti di entrambi i Paesi. In programma 42 appuntamenti della durata di 30 minuti, per ognuno era previsto il supporto di interpreti e facilitatori.

“Questa iniziativa è un’ulteriore conferma dell’importante collaborazione nata in questi anni difficili da due banche di importanza primaria, come Intesa Sanpaolo e Icbc, e da una realtà come Iccf, la cui missione è da sempre quella di supportare il sistema imprenditoriale tra Italia e Cina – ha detto Mario Boselli, presidente Iccf -. Grazie alla recente riapertura dei collegamenti diretti, questi b2b potranno essere un’ottima premessa a futuri incontri di persona, oltre che fare da volano non solo per le attività produttive e distributive ma anche per l’arrivo dei turisti cinesi nel nostro Paese, che tanto apprezzano il nostro stile di vita e i nostri prodotti, le tre F del bello e ben fatto al centro di questo evento”.

“Nell’attuale contesto economico - sostiene Rosario Strano, responsabile progetto Cina Intesa Sanpaolo - si dimostra sempre più necessaria la cooperazione con partner di rilievo e istituzionali come Icbc e Iccf, con cui lavoriamo in stretta sinergia al fine di supportare concretamente l’internazionalizzazione delle imprese e delle pmi presenti nei due rispettivi Paesi. Questo evento rappresenta, infatti, una vera e propria occasione di scambio e di promozione per aziende operanti negli stessi ambiti di riferimento, seppur in mercati differenti. Intesa Sanpaolo, ancora una volta, si impegna a fornire pieno sostegno alla crescita economica del tessuto imprenditoriale e della filiera produttiva, certi che il Made in Italy sia uno dei punti di forza del Paese, in termini di qualità riconosciuta all’estero, e che lo sviluppo del b2b sulla direttrice Italia-Cina possa consentire di cogliere le opportunità offerte da un mercato di straordinario potenziale come quello cinese”.

“Sin dal suo arrivo in Italia avvenuto nel 2011, Icbc Milano è stata fortemente impegnata nel supportare lo sviluppo economico italiano e il miglioramento delle relazioni commerciali tra Italia e Cina - sottolinea Cheng Xuan, General Manager Icbc Milan Branch –. Ecco perché siamo particolarmente lieti di aver contribuito all’organizzazione di questi b2b meeting tra pmi italiane e cinesi, nella certezza che questi incontri saranno i primi di una lunga serie”. Il Memorandum of Understanding trilaterale è stato siglato in occasione della quarta edizione della China International Import Expo ed è rivolto in particolare al segmento pmi con l’obiettivo di supportare efficacemente, attraverso servizi finanziari e non, il mondo delle piccole e medie imprese italiane e cinesi interessate da attività industriali e commerciali nei due mercati di riferimento.