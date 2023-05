Italia Economia n.19 del 10 maggio 2023

Sanpellegrino genera 2,5 mld di valore condiviso nel 2022 ( 0,13% del Pil nazionale); Confsal, un decalogo per la sicurezza sul lavoro; Banca Mediolanum, ‘Storie d’Italia’ per ripercorrere modello di impresa Maticmind; Made in Italy, Icch racconta Brand Italia con ultimo numero “The Corporate Communication Magazine”; Abie, presentato terzo report “Le imprese estere in Italia: tra segnali di ripresa e nuovi rischi globali”; Associazione marchi storici d'Italia-Adi, intesa per sviluppo design; Lavoro: Umana protagonista di un tempo nuovo