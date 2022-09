Italia Economia n.38 del 21 settembre 2022

Chiusa la tre giorni di Aepi a Labro, Dinoi: "Nuovo governo istituisca Consulta per ascoltare imprese”. Stati Generali dell'Export, a Ravenna la Quarta edizione-FEDERALBERGHI: PRESEN-TATA L'INDAGINE DI BANCA D'ITALIA SULLA SPESA DEI TURISTI STRANIERI IN VENETO. Univer-sità Foggia: competenze al centro ‘Giornate Nazionali della Formazione Insegnanti’. Partnership tra Terna e Adr per la transizione energetica del polo aeroportuale romano. L’Oréal For Youth compie un anno: 18mila opportunità di lavoro nel 2022. Nespresso, a Torino la nuova boutique nel segno della sostenibilità