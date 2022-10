Cgil, Landini: "Situazione mai così difficile, no a uomo solo al comando"

Studenti, ambientalisti, pacifisti, partigiani, sindacati internazionali: ancora una volta la Cgil scende in piazza chiamando all'appello una vasta area del sociale con cui ribadire la richiesta di rimettere al centro dell'agenda politica il lavoro. Un appello che questa volta il sindacato, guidato da Maurizio Landini, gira anche all'Europa ma soprattutto al primo governo di destra che a breve si insedierà a palazzo Chigi.

Quella di Piazza del Popolo, ha detto Landini, "è davvero una piazza colorata che emoziona perché carica di responsabilità. In questi giorni è cresciuta l’aspettativa intorno a noi su cosa avremmo detto e cosa avremmo fatto. La situazione è difficile, una situazione così difficile non l'abbiamo mai vissuta”.



"Lo dico a chi sta pensando di formare il nuovo governo perché ha vinto le elezioni. Da parte nostra non abbiamo nessuna pregiudiziale, giudichiamo tutti per quello che fanno ma voglio dare un consiglio: non si utilizzi il metodo degli esecutivi precedenti. Eviti di chiamarci a Palazzo Chigi quando si sono già decise le cose perché non facciamo i servi sciocchi di nessuno", ha ammonito dal palco.

"Non abbiamo paura né delle differenze né delle diversità, anzi quando la situazione diventa difficile dobbiamo diffidare da chi pensa di avere una soluzione in tasca. Noi non abbiamo bisogno di uomini soli al comando: abbiamo già pagato pesantemente e sia quelli che dicevano di essere di sinistra che quelli che dicevano di essere di destra e poi si facevano le stesse politiche", ha scandito il segretario. "Noi - ha ricordato il leader Cgil - la Costituzione l’abbiamo difesa sia con Berlusconi che con Renzi e non abbiamo cambiato idea: la Costituzione nasce dalla lotta e dalla Resistenza ma non è né di destra né di sinistra. E' antifascista e democratica e si fonda sulla libertà”.

Un folto corteo, colorato e festante, sfila tra le strade di Roma fino a Piazza del Popolo, al grido di 'Italia, Europa ascoltate il lavoro'. La situazione economica d'altra parte si va facendo pesante. La stessa Confindustria ipotizza l'arrivo di una pesante stagnazione per i prossimi mesi e disegna un quadro industriale a tinte fosche: in caso la Russia bloccasse del tutto l’erogazione di gas si conterebbe non solo una flessione dell'1,5% nel Pil 2022-2023, ma anche 294mila occupati in meno. E l'Europa è ancora alla ricerca di un accordo sul tetto al prezzo del gas, accordo che sembra ancora difficile.

Piazza colorata e anche ironica, centinaia i manifestanti con la maglietta rossa della Cgil con una scritta richiama il famoso poster inglese: "Keep calm … and ascoltate il lavoro”, si legge. E poi cartelli, striscioni di ogni categoria, Fiom , Flai, Filcams, Fit, Filtcem solo per citarne alcune. E poi l’immenso striscione pacifista: 10-15 metri per chiedere pace pace pace per tutta la lunghezza del tessuto rosso. Striscione lunghissimo anche per la rete degli studenti medi. "Scuola, lavoro, ambiente, sanità mentale, vogliamo tutto", dicono.

Anche il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, è a Piazza del Popolo per partecipare alla manifestazione indetta dalla Cgil.



COFFERATI - "La Cgil ha una piattaforma ed è giusto che la sostenga con le normali iniziative: poi tra qualche giorno ci sarà un nuovo governo" commenta l’ex leader storico della Cgil, Sergio Cofferati. "E penso che sia un esercizio di democrazia sostenere pubblicamente una piattaforma che diventerà poi elemento di confronto con il governo".

DAMIANO - "Una grande partecipazione per una piazza che chiede la stabilità del lavoro, la tutela del potere d’acquisto di stipendi e pensioni e la flessibilità del sistema previdenziale: tutti obiettivi che condivido totalmente e per i quali dobbiamo continuare a combattere" afferma Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e nel Cda Inail, presente in Piazza del Popolo con la Cgil. "Ma voglio aggiungere -prosegue- di essere felice di stare insieme a questo popolo che chiede non solo più lavoro di qualità, ma chiede al mondo di lavorare per mettere fine alla guerra".