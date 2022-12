Italia-Francia, Darnis (Luiss): "Trattato Quirinale funziona, non si torna indietro"

I rapporti tra Roma e Parigi sono incardinati lungo un "doppio binario", con il Trattato del Quirinale, finalmente entrato in funzione a un anno dalla firma, che fa da ancoraggio ad una relazione "convulsa", dopo l''incidente' della Ocean Viking nelle settimane scorse. E' lo scenario tratteggiato da Jean Pierre Darnis, professore di Storia contemporanea alla Luiss e all'Università della Costa d'Azzurta di Nizza, che sottolinea come, "pur in un contesto difficile" come quello seguito al caso Ocean Viking, si possano "intravedere alcuni segnali positivi". E da qui "non si torna indietro".

In un paper per la Luiss, Darnis cita "la prima sessione comune di formazione di giovani diplomatici italiani e francesi, la creazione di un posto di 'diplomatico di scambio' in entrambi i ministeri degli Esteri, nonché l’apertura di tavoli di confronto fra Roma e Parigi sul modello di quelli già esistenti fra Parigi e Berlino". Secondo l'esperto, "tutti indizi della volontà fattiva, nelle rispettive amministrazioni dei ministeri degli Esteri, di voler proseguire un confronto in un clima di cooperazione. Nel comparto della difesa, inoltre, va rilevata la firma nel giugno scorso di un accordo di condivisione strategica fra i due Capi di Stato maggiore, nonché una crescita delle iniziative operative comuni".

"Questi due aspetti, in apparenza marginali, sono in realtà significativi - spiega Darnis - Testimoniano l’avvio di una cooperazione fra istituzioni, e nello specifico fra ministeri che sono tradizionalmente portatori degli interessi nazionali dei due Paesi e che nel passato hanno avuto modo di divergere se non addirittura di scontrarsi. Insomma, se anche il feeling politico tra la presidenza Macron e il governo Meloni non è per ora lo stesso riscontrato col governo Draghi, questi primi passi concreti hanno iniziato a lasciare un segno dentro le istituzioni e non sarà facile tornare indietro. Per l’Italia un tale funzionamento dei rapporti bilaterali rappresenta una novità, temuta in passato ma che ora sembra rassicurare i responsabili delle strutture ministeriali che vedono così aprirsi possibilità nuove".Per il professore della Luiss, "siamo insomma al cospetto di una sorta di 'doppio binario' nelle relazioni bilaterali fra Roma e Parigi: da un lato si rileva un parziale raffreddamento della relazione politica, che corrisponde anche alla differenza di indirizzi politici fra la presidenza Macron e il governo Meloni". "D’altro canto però si notano rilevanti progressi verso una istituzionalizzazione dei rapporti nei settori degli esteri, della difesa e dell’industria - conclude - Se pensiamo alle tensioni degli scorsi anni sia in materia di politica estera che nel campo degli investimenti francesi in Italia, si può dire che il Trattato del Quirinale stia muovendo i suoi primi passi su alcuni dei fronti più sensibili della relazione bilaterale, il che non è poco".