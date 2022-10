Italia-Francia, Darnis: "Macron non può essere troppo amico Meloni"

Emmanuel Macron "non può e non vuole apparire come il nuovo grande amico di Giorgia Meloni, anche per ragioni di politica interna", ma "la qualità e l'intensità dei rapporti tra i due Paesi resterà", anche perché Roma e Parigi hanno bisogno di fare "fronte comune" davanti a una Germania che si sta ripiegando sempre più su se stessa. E' l'analisi di Jean Pierre Darnis, professore di storia contemporanea alla Luiss di Roma e di storia delle relazioni italo-francesi all'Università di Nizza, all'indomani dell'incontro 'informale' tra Macron e Meloni in un albergo romano.

"La cosa interessante anzitutto è che sia avvenuto, beneficiando di un'agenda che risale a tre mesi fa", quando era stata decisa la visita in Vaticano e la partecipazione all'incontro di Sant'Egidio, sottolinea Darnis, parlando di un appuntamento che "è stato gestito bene, nonostante l'imbarazzo delle settimane scorse, quando si temeva che ci fosse un disegno particolare dietro la visita del presidente francese". E la coincidenza del calendario ha fatto sì che "non sia stato Macron a fare visita alla Meloni o viceversa", circostanza che sarebbe stata esposta a strumentalizzazioni. Ancor più ampie delle polemiche che comunque a Parigi non sono mancate.

"Macron, che non a caso nelle foto non appare sorridente, non può dimostrarsi troppo amico della nuova premier italiana, perché questo significherebbe legittimare l'estrema destra francese. Non può giocare la carta dell'amicizia, perché questo gli crea problemi di politica interna - osserva l'esperto - Ma il presidente deve essere pragmatico, sa bene che la cooperazione con l'Italia, dove, gli è stato spiegato, la democrazia non è a rischio, deve proseguire".

E questo anche dinanzi ai problemi con la Germania del cancelliere Olaf Scholz, che si "sta ripiegando su se stessa". Un ripiegamento che "non è una buona notizia per Parigi, perché riduce l'efficienza dell'asse franco-tedesco: una convergenza con Roma, con cui può fare fronte comune per una maggiore dialettica politica con Berlino, per riportarla a forme di contrattazione, è dunque ancora più necessaria", sostiene Darnis. E serve anche all'Italia.

Quanto al Trattato del Quirinale, argomento che è stato anche al centro del pranzo privato di oggi tra Macron e Sergio Mattarella, "mi aspetto che il lavoro prosegua, ma in modo discreto, senza troppa pubblicità né dall'una né dall'altra parte". In sostanza la qualità e l'intensità dei rapporti resterà buona, ma senza che ci sia troppa enfasi, chiosa l'esperto.