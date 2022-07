Italia: il paese dell’amore per un matrimonio da sogno

Roma, 12/07/22 - Per tutti, il giorno del matrimonio è un momento unico, speciale e indimenticabile, che merita una grande attenzione ad ogni dettaglio, incominciando dalla scelta del luogo ideale, può essere una città, un borgo o un paesaggio, in grado di trasmettere forti emozioni e sensazioni incomparabili.

Da sempre, l’Italia viene considerata il regno degli innamorati e dell’amore, un vero paese da fiaba dove i sogni possono trasformarsi in realtà, e sono sempre più numerosi gli stranieri che scelgono una località italiana come scenario per il giorno più bello della loro vita. Così è nato il progetto bryllup i Italia - il matrimonio in Italia - organizzato dalla wedding planner norvegese Kathrine Brenne, dedicato alle coppie romantiche e innamorate che desiderano uno scenario suggestivo e coinvolgente per organizzare e celebrare le nozze.

Perché scegliere l’Italia come sfondo per le nozze

Molte coppie provenienti dall’estero, considerano l’Italia come un luogo di sogno, ricco di fascino e di magia, e la possibilità di sposarsi in questo magnifico paese diventa un autentico desiderio. Per comprendere questa scelta, basti pensare a città come Venezia, Roma, Firenze, al Lago di Garda, al Golfo di Napoli, alle Dolomiti: una galleria di immagini meravigliose, che chiunque vorrebbe avere come sfondo in quello che è il giorno più atteso di tutta la propria esistenza.

L’Italia offre una vastissima scelta di ambienti ideali per le nozze, dalle città d’arte, agli antichi borghi, ai paesaggi naturali, mettendo inoltre d’accordo anche culture e religioni diverse. In Italia ci si può sposare in una magnifica cattedrale o in una piccola chiesa circondata dal verde o affacciata verso il mare. Così come si può scegliere una moschea, un palazzo d’epoca, un castello o addirittura una spiaggia o una nave, inoltre, molto spesso le sedi delle autorità comunali mettono a disposizione saloni storici e pittoreschi dove celebrare il rito del matrimonio civile.

All’estero, l’Italia viene apprezzata per i suoi molteplici aspetti: i paesaggi meravigliosi, il patrimonio artistico e storico, la cucina deliziosa, la ricchezza culturale, e, non da ultimo, l’accoglienza e l’ospitalità tipici del popolo italiano.

Senza tralasciare ovviamente quelli che sono gli aspetti organizzativi di un matrimonio: in Italia è possibile scegliere tra splendide location per festeggiare le nozze insieme alla famiglia e agli amici: agriturismi circondati da boschi e giardini, ristoranti con terrazzi panoramici affacciati sul mare, locali tipici dall’atmosfera intima e romantica, e con la possibilità di affidarsi ai migliori professionisti per un servizio fotografico d’eccellenza.

Le caratteristiche che rendono l’Italia unica e incomparabile

Per una coppia di futuri sposi che arriva da un altro paese, molto di ciò che noi diamo per scontato, appare con i colori e i profumi di un sogno. I giardini fioriti, le fontane e i giochi d’acqua, i boschi e i sentieri, i villaggi sul mare, le scogliere e le isole, ma anche i colori della natura, i frutti, il sapore del pane fresco, i prodotti tipici della cucina italiana… Sono tutti elementi che, combinati con armonia ed equilibrio, vanno a costituire un momento unico e davvero indimenticabile.

Senza tralasciare l’aspetto del clima che, soprattutto dal centro Italia a tutto il Sud, è quasi sempre favorevole e perfetto per una festa allegra e coinvolgente. Sposarsi in una città ricca di storia, arte e cultura come Roma o Firenze, in un luogo straordinario come Venezia, in un borgo medievale dell’Umbria o della Toscana, è un’esperienza che lascia un ricordo incancellabile e impossibile da ottenere altrove.

Massima semplicità anche sotto l’aspetto tecnico

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, sposarsi in Italia non è per niente complicato. In genere, sono sufficienti pochi documenti, che possono essere predisposti anche online, da inviare alla propria ambasciata sul territorio italiano, per celebrare senza alcun problema un matrimonio civile nel luogo preferito.

Il fascino del matrimonio all’italiana

Oltre alle fantastiche location e ai paesaggi da fiaba, è importante considerare che il matrimonio è un evento fortemente legato alla tradizione italiana. Il fascino indiscutibile dell’abito bianco della sposa, l’eleganza degli invitati, i colori e gli aromi delle decorazioni floreali, la tavola allestita a festa, la torta nuziale, i confetti: ogni elemento contribuisce a creare quello che è un evento unico, emozionante e commovente.

Scopri di più su Kathrine Brenne

La wedding planner Kathrine Brenne è nata in Norvegia, a pochi passi da Oslo, e ha studiato sia in Norvegia che negli Stati Uniti, orientandosi verso il marketing. Proprio durante gli studi, ha iniziato a lavorare presso un grande negozio specializzato nelle liste nozze, e a capire la propria attitudine nell’ aiutare le coppie a costruire e realizzare il proprio sogno d’amore, organizzando un matrimonio perfetto.

Da questa scelta, è nata la decisione di trasferirsi in Italia, un paese che, più di ogni altro, rappresenta l’amore e il sogno romantico per eccellenza, grazie alle tradizioni locali, alla bellezza delle città e dei paesaggi naturali, che inducono le coppie a lasciarsi trasportare dal sentimento e dalla passione.

Dati di contatto:

https://www.kathrinebrenne.no/

info@kathrinebrenne.com

Telefono: +(39) 389 6085180