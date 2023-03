Italia-India, Aefi: "Sarebbero utili parole di disponibilità Meloni a collaborare su fiere"

"Se il presidente Meloni dicesse nel corso della sua visita: 'siamo interessati a collaborare anche nel settore delle fiere credo che potrebbe essere utile'". Così, intervistata da Adnkronos/Labitalia, Loredana Sarti, segretario generale di Aefi, l'Associazione di riferimento delle fiere italiane, in vista della visita in India della premier Giorgia Meloni.

"L'India -sottolinea Sarti- sta investendo moltissimo sulle fiere, le vedono come attrattori del 'made in India' e del turismo, stanno allacciando molti rapporti internazionali, organizzano più incontri annuali in cui invitano gli interlocutori per far vedere le loro fiere e attivare quanti più contatti possibili. Lo Stato finanzia e incentiva le fiere. C'è una forte connotazione al made in India di qualità, da esportare a livello globale, e a promuovere i prodotti locali", sottolinea Sarti.

E Sarti ricorda che l'India "è uno di quei Paesi con cui avevamo avviato, e con cui abbiamo ancora, un buon rapporto a livello di sistema fieristico. Abbiamo infatti un accordo di collaborazione con l'associazione locale del sistema fieristico, che comporta uno scambio abbastanza continuativo di notizie, di esperienze, di spunti reciproci. Nei contatti che abbiamo avuto quello che è emerso è una voglia forte di collaborare con l'Italia", aggiunge ancora.

E la segretaria generale di Aefi spiega che "la pandemia ha un po' rallentato questi contatti che si stavano sviluppando. Loro erano e sono molto interessati a tutti i settori del made in Italy". E Sarti spiega che "anche i tedeschi sono ben posizionati nel Paese con molti prodotti e fiere importanti. Noi siamo presenti con l'associazione e con altre fiere", conclude.