Italia-Israele: incontro tra Draghi e Bennett a margine Cop26**

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, avranno un colloquio a margine della Cop26, la conferenza sul clima in programma nei prossimi giorni a Glasgow. Lo ha riferito una nota diffusa dall'ufficio di Bennett, precisando che il capo del governo israeliano incontrerà, tra gli altri, anche il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Boris Johnson, quello indiano Narendra Modi, ed il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Bennett interverrà alla conferenza il primo novembre per illustrare la politica di Israele per contrastare i cambiamenti climatici.