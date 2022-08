Italia meta imperdibile fuori stagione secondo Washington Post

L'Italia è tra le nove località da visitare assolutamente fuori stagione. A dirlo è il Washington Post in un lungo articolo sulle mete migliori da raggiungere quando tutti gli altri sono tornati dalle ferie e l'esperienza di viaggio non rischia di essere rovinata dalle orde di turisti.

In questa classifica fuori dal comune si trova anche il nostro Paese. "Secondo Instagram - si legge sul Wp - tutti sono andati in Italia quest'estate. Non sentitevi tagliati fuori: andarci fuori stagione vi darà l'occasione di vivere una avventura italiana diversa da tutti gli altri". In Italia "c'è molto di più che la sua iconica cultura da spiaggia", assicura il quotidiano americano, che consiglia un “viaggio autunnale per visitare le città d'arte, sorseggiare un Aperol spritz e osservare gli abitanti del luogo vestiti in maniera impeccabile, magari in Toscana o a Trani”.

Tra gli altri luoghi imperdibili fuori stagione consigliati dal Wp: negli Stati Uniti, i parchi nazionali, le città di Portland, Palm Springs e Washington e il lago Caddo nel Texas, mentre all'estero, il Kenya, la Corea del Sud e la capitale boliviana La Paz.