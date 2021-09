"Italia paese dei vaccinati grazie a Draghi"

La Faz: "Draghi gode di un ampio sostegno tra la popolazione italiana per la sua politica di contrasto alla pandemia e per il suo modo di governare"

"Mario Draghi gode di un ampio sostegno tra la popolazione italiana per la sua politica di contrasto alla pandemia e per il suo modo di governare. Inoltre sta ricevendo elogi dai partner europei per il suo coraggioso giro d vite. Il virologo americano Anthony Fauci ha recentemente lodato l'Italia definendola "un modello per tutto il mondo" per la coraggiosa lotta contro la pandemia attraverso la vaccinazione e il Green Pass". A scriverlo è la Faz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, in un articolo pubblicato oggi.

"Nessun paese in Europa ha applicato la regola delle 3G in modo così rigoroso come il governo Draghi. Ed è un successo: sempre più italiani si vaccinano". "Se si guarda la campagna vaccinale italiana - prosegue - si notano alcuni balzi in avanti. Per capirne l'origine è sufficiente guardare al governo dell'ex presidente della Bce, Mario Draghi. Ogni volta che introduce un'ulteriore misura sul cosiddetto Green Pass, molti italiani si decidono e si vaccinano".

"Draghi dice ai no-vax e a coloro che rifiutano la vaccinazione - si legge ancora - che stanno mettendo loro stessi e gli altri in condizione di essere infettati e di morire. Il dibattito pubblico e le dispute nell'ampia coalizione di governo che lo sostiene sui possibili svantaggi della vaccinazione o sulle restrizioni alle libertà civili associate al Green Pass vengono stroncati sul nascere dalla forte leadership e dallo stile comunicativo di Draghi".