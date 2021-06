Italia, prove generali per Euro 2020. Contro la Repubblica Ceca vola l' «1»

Azzurri avanti a 1,62 per l'amichevole al Dall'Ara. L'ultimo precedente risale al 2013, quando andò a segno Chiellini: un altro gol del capitano si gioca a 13,00.

Roma, 3 giugno 2021 – L'ultimo precedente risale alle qualificazioni mondiali del 2013, quando l'Italia vinse in rimonta a Torino. Anche per domani i betting analyst vedono il tragitto azzurro in netta discesa nell'amichevole contro la Repubblica Ceca, ultima prova generale prima degli Europei al via la prossima settimana. Un avversario sicuramente più impegnativo di San Marino, ma che lascia immutata la fiducia su Mancini e i suoi, favoriti a 1,62 sul tabellone di Planetwin365. Tre sconfitte nelle ultime quattro trasferte per la nazionale di Silhavy, il cui blitz al Dall'Ara è offerto a 5,20, con il pareggio a 3,75. Fortissima la tenuta della difesa azzurra, che non subisce reti da sette partite: un dato che porta in primo piano sia il No Goal (a 2,00), sia le scommesse sull'Italia vincente a porta inviolata (a 2,95).

Giorgio Chiellini sarà ancora del match, presente in campo anche nel 2013 e autore del gol del momentaneo pareggio: il capitano di nuovo a segno pagherebbe 13,00, ma nelle quote Planetwin365 a volare è prevedibilmente Ciro Immobile, a 2,15, seguito da Andrea Belotti a 2,65 e Federico Chiesa a 3,45. Tra i cechi spunta invece l'ex "italiano" Patrik Schick, in campo come unica punta dei suoi e a 3,65 nella lista dei marcatori.

