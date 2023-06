Italia rafforza legame con Cina in vista di Shenzhen Lifestyle Week

L’Italia rafforza il legame con la Cina, in vista della Slw-Shenzhen Lifestyle Week, in scena nella metropoli nel 2024. Martedì scorso, presso Palazzo Lombardia, sede della giunta regionale, Hui Zhou Zhao, ambasciatrice per i rapporti Shenzhen Milano, insieme alla delegazione del distretto di Longhua ha sancito i rapporti di amicizia e le relazioni bilaterali con la Regione. Madame Zhao ha incontrato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda e Raffaele Cattaneo, sottosegretario Relazioni Internazionali ed Europee con una delegazione composta da: Yonghua Pi, vicesegretario del comitato distrettuale di Shenzhen Longhua del Pcc-Partito comunista cinese e responsabile del centro di comando della governance digitale e YanYan Zhao, vice governatore del governo popolare del distretto di Longhua in qualità di comandante del comando della città della moda di Dalang.

Nella delegazione anche Xi Chen, direttore del centro di comando della governance digitale del distretto di Longhua; Yuancheng Wei, vicedirettore del dipartimento di costruzione e lavori pubblici del distretto di Longhua; Shicon Zhang, vicedirettore del centro di promozione della costruzione dell’area chiave del distretto di Longhua, Shenzhen; Ximing Zeng, capo del dipartimento di costruzione e promozione del centro di promozione della costruzione dell’area chiave del distretto di Longhua.

La settimana prenderà vita in più aree della città, dall'Art zone, al design district e presso l’hub moda. Portando sotto i riflettori un ricco calendario di appuntamenti, workshop, sfilate, happening, mostre ed eventi volti a valorizzare e promuovere gli scambi culturali e di business, oltre alla sinergia tra la creatività e la produzione manifatturiera cinese e quella tricolore. Tra le protagoniste ci sarà anche un pool di eccellenze lombarde, pronte a mostrare le novità e le innovazioni nei settori di fashion, arte e cultura, food e lifestyle. L’obiettivo della manifestazione sarà coinvolgere gli attori della filiera, promuovendo l'interazione tra tutti i soggetti coinvolti diventando un punto di riferimento nel comparto lifestyle, una porta d’ingresso tra Oriente e Occidente per i trend internazionali e favorendo le collaborazioni con fiere già esistenti, nell’ottica di affidabilità e visibilità.