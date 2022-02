L'Italia ha risposto "positivamente" all'invito rivolto dal presidente Vladimir Putin al premier Mario Daghi per una vista a Mosca e si sta lavorando con la controparte russa per trovare una data per un incontro il "prima possibile". Lo ha riferito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al termine del suo incontro con l'omologo russo Sergei Lavrov.