Italia-Spagna, fischi per Donnarumma a San Siro

Il portiere azzurro è tornato nello stadio meneghino dopo l'addio ai rossoneri in estate per approdare al Paris Saint-Germain

Fischi per Gigio Donnarumma a San Siro in occasione di Italia-Spagna. Il pubblico ha accolto con applausi ma anche fischi e qualche 'buu' la lettura delle formazioni quando è stato pronunciato il nome del portiere ex Milan prima del fischio di inizio della sfida valida per le semifinali di Nations League.

Donnarumma è tornato a San Siro dopo l'addio ai rossoneri in estate per approdare al Paris Saint-Germain. Dagli spalti si sono alzati fischi all'indirizzo del portiere azzurro tutte le volte che è entrato in gioco toccando palla.