Italia-Svizzera, Forum a Zurigo per rafforzare un rapporto "splendido"

Un brainstorming tutto in italiano per unire ancora di più Italia e Svizzera. Domani e dopodomani 80 esperti, giornalisti, esponenti del mondo economico, politico, scientifico e culturale dei due paesi si riuniscono a Zurigo per il Forum di dialogo italo-svizzero, appuntamento giunto alla sesta edizione. A parlarne insieme all'Adnkronos sono i due ambasciatori a Berna e Roma, l'italiano Silvio Mignano e la svizzera Monika Schmutz Kirgoez, in una doppia intervista che sottolinea quanto i rapporti siano stretti, rilasciata nella sede diplomatica elvetica.

"Abbiamo con la Svizzera un rapporto splendido, talmente positivo che lo diamo per scontato", dice Mignano. E la cooperazione molto stretta durante la pandemia lo ha ulteriormente cementato. Era già ottima, "ma se era possibile migliorarla, sicuramente lo è stata", ha aggiunto Schmutz Kirgoez, ricordando come le frontiere siano sempre rimaste aperte per i medici e i paramedici frontalieri che lavoravano in Ticino. "E' incredibile come si siano trovate subito soluzioni", ha sottolineato l'ambasciatrice. "E' stata la cartina di tornasole di una cooperazione completa, rapida e sincera", gli ha fatto eco Mignano.

L'interscambio è di un miliardo a settimana, più della somma di quello con Cina, Giappone e Brasile

I dati dell'interconnessione fra Italia e Svizzera, unico altro paese al mondo ad avere l'italiano fra le sue lingue ufficiali, parlano da soli. E i due ambasciatori li snocciolano insieme: una frontiera comune lunga 800 chilometri, 330mila cittadini italiani che vivono in Svizzera, altri 310mila col doppio passaporto (in tutto fa il 7% dei residenti in Svizzera), a cui si aggiungono 87mila frontalieri. Quella in Svizzera è la terza comunità di italiani all'estero, solo in Argentina e Germania ce ne sono di più. Sulle Alpi vi sono esercitazioni comuni per il soccorso in alta montagna. L'interscambio commerciale è di un miliardo di euro a settimana, superiore alla somma degli interscambi con Cina, Giappone e Brasile. "Nessun altro paese consuma e ama così tanto il made in Italy", ricorda Schmutz Kirgoez.

L'idea del Forum, appuntamento istituzionale che verrà aperto con i saluti dei due presidenti, Sergio Mattarella e Ignazio Cassis, è quella di creare un dialogo fra le due società civili. "Non un dialogo politico puro, non ci si aspetta risposte univoche, ma spunti e stimoli", nota Mignano. Quest'anno il dialogo si esercita su quattro aree: 1) Fintech e finanza sostenibile: strumenti, scienza e società. 2) Migrazione tra vecchie sfide e nuove incognite. Modelli allo specchio. 3) Ex malo, bonum? La salute come ambito di azione comune. 4) Sfida climatica, crisi energetica: quali riposte?. Ogni panel, riunito a porte chiuse per una discussione più libera, produrrà un rapporto con proposte e suggerimenti da inviare ai due ministeri degli Esteri. E il Forum sarà anche un’occasione per presentare il progetto dell'Expo Roma 2030, dopo il forte interesse della Svizzera per l'Expo a Milano.

Genova, il 'porto della Svizzera'

Il primo Forum di dialogo si è svolto a Roma nel 2013. Sono poi seguite le edizioni di Berna (2014), Milano (2015), Lugano (2017) e Genova (2019). L'appuntamento di Zurigo - "Da Dante al Fintech: Svizzera e Italia all'alba del 2030" - segna la ripartenza dopo la pausa dovuta al covid. Ma nel frattempo, il forum nel capoluogo ligure ha già prodotto uno 'spin off': gli appuntamenti "il mare di Svizzera" che si svolgono a Lugano. Perché Genova è di fatto il porto della Svizzera. E ciò si collega al progetto svizzero Alptransit per il passaggio del traffico merci dai camion alla ferrovia.

Il progetto, con oltre 20 miliardi di euro di investimenti e le tre gallerie di base realizzate dagli svizzeri (Loetschberg, Gottardo e Ceneri) "può ormai dirsi completato", ora ci troviamo "in una fase cruciale di collaborazione" dobbiamo "cercare di rafforzare il trasporto transnazionale per le merci e le persone, in vista del raggiungimento degli obiettivi climatici", nota Schmutz Kirgoez. Il Pnrr, ricorda, menziona esplicitamente "il rafforzamento dei collegamenti con i valichi svizzeri sulla Liguria Alpi".

Al Forum di Zurigo, che si svolge in contemporanea con la settimana della lingua italiana, si riparte anche dall'idioma comune. Manuele Bertoli, presidente del Forum per l'italiano in Svizzera, una istituzione elvetica, riceverà il riconoscimento svizzero "Premio per il federalismo" all'apertura dell'appuntamento di Zurigo.

la lettura corale di Dante al parlamento di Berna

Ma a raccontare del comune amore per la lingua è anche l'evento che si è tenuto al parlamento di Berna in occasione del settecentenario della morte di Dante: una lettura corale della Divina Commedia, con l'italofono Cassis che ha recitato la prima terzina, seguito da politici, scienziati, personalità della cultura e il mondo degli affari. Una proposta da Mignano, che è stata accolto con entusiasmo e partecipazione dagli svizzeri, sottolinea Schmutz Kirgoez.

Da Dante al Fintech, il Forum esplorerà anche le potenzialità delle sinergie finanziarie fra la Svizzera e la piazza di Milano. Per quanto riguarda la trasparenza, spiega Schmutz Kirgoez, "il parlamento e gli organi di regolazione finanziaria lavorano con grande impegno a creare le migliori condizioni operative per le nuove società attive nella finanza digitale. Questi sforzi includono la creazione di speciali licenze bancarie così come proposte concrete per adattare le normative in materia di finanza".

A Zurigo si parlerà anche di empowerment femminile, delle sfide comuni su clima ed energia, di sinergie nel campo della ricerca. La nuova emergenza della guerra in Ucraina, come già la pandemia, sottolinea gli interessi comuni e l'interdipendenza. Basti pensare che il Ticino è dipendente al 100% dalla rete del gas italiano.

guerra in Ucraina, stessa comunità di valori

La Svizzera ha aderito alle sanzioni europee contro la Russia, una scelta, dice Mignano, accolta "da parte nostra con grande apprezzamento". "Restiamo neutrali, ma la neutralità non significa indifferenza. Italia e Svizzera fanno chiaramente parte della stessa comunità di valori", rimarca l'ambasciatrice elvetica, citando le parole di Cassis, che ha partecipato al summit della Comunità politica europea a Praga nelle settimane scorse.

Il Forum di dialogo italo svizzero si svolge mentre in Italia sta per cambiare governo. Ma questo non fermerà certo la proficua collaborazione, che negli ultimi due anni ha permesso di firmare 9 accordi di settore, fra cui quelli sulla fiscalità dei frontalieri e su Campione d'Italia. "Naturalmente, seguiamo attivamente i cambiamenti in corso in Italia. Con fiducia! Sono convinta che le nostre relazioni continueranno a svilupparsi", commenta Schmutz Kirgoez.