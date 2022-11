Italia-Usa, Blinken a Tajani: "Parliamo con una sola voce"

Italia e Stati Uniti "parlano con una sola voce e con una voce forte sui valori democratici che condividiamo". Così il segretario di Stato americano Antony Blinken, parlando all'inizio del bilaterale con il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del G7 a Munster e sottolineando "la volontà" di Washington di "approfondire la cooperazione" già esistente, dall'Ucraina alla Cina, dall'energia al clima, "agli sforzi per la pace e la stabilità nel mondo". "Nessuna di queste sfide può essere affrontata da soli", ha sottolineato il capo della diplomazia americana.

Tra Italia e Stati Uniti "c'è una partnership molto forte su tutte le questioni e noi siamo grati per questa partnership, per quest'alleanza", ha sottolineato Blinken, aggiungendo come in questi giorni ci sia stata "l'opportunità di approfondire la nostra collaborazione, insieme e con i partner del G7".

"Il nuovo governo è fortemente impegnato per l'Ue, la Nato e per forti rapporti con gli Stati Uniti", ha ribadito dal canto suo Tajani.