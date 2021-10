Italia-Usa, l'hair stylist D'Antonio: "Nancy Pelosi nel mio salone, una donna eccezionale"

"Una donna di grande femminilità, eleganza e sobrietà, come è grande la forza che dimostra" nel suo impegno politico. Nancy Pelosi è "una donna eccezionale" secondo l'hair stylist delle dive Roberto D'Antonio che l'ha accolta nel suo salone nel cuore di Roma, dove la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha fatto tappa per una piega, sia ieri che questa mattina, prima degli impegni istituzionali. "E' stata nel negozio come fosse una cliente normalissima, pur essendo una grande politica. Mi hanno colpito la sua semplicità, signorilità, raffinatezza", racconta all'Adnkronos Roberto D'Antonio.

Nancy Pelosi è entrata nel salone romano insieme alla sua assistente e un'altra persona del suo staff. Fuori ovviamente gli uomini della sicurezza. "Ci siamo scambiati dei regali", confida D'Antonio. "Io le ho donato una sciarpa di cachemire, lei un piatto d'argento con la sua firma. Un regolo che terrò per sempre nel cuore, in fondo è come ricevere una benedizione dal Papa".