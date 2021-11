Italia Viva, Faraone: "In 10 pronti a lasciare? Stesso film del Conte II"

Dieci parlamentari pronti a lasciare Italia Viva? Non per il presidente dei senatori Iv, Davide Faraone, che sembra negare possibili addii al partito di Renzi. "Ricorderete -scrive in un post sul suo blog, davidefaraone.it - durante la crisi del governo Conte 2, Italia Viva era in disfacimento. 10, 20, 30 parlamentari che avrebbero lasciato. Una slavina. Siamo tutti esattamente dove ci avete lasciati, al nostro posto. Con i riformisti, con Matteo Renzi. Adesso la storia si ripete, la moviola di un’azione già vista, non un gol, ma un fuorigioco. Non è più in gioco Conte, per fortuna sostituito da Draghi, ma il Quirinale, l’elezione del Presidente della Repubblica. E siccome saremo un’altra volta decisivi - attacca Faraone - riprende la giostra, ormai siamo abituati, altro giro altra corsa. Prima la caccia all’uomo, denigrazione e delegittimazione di Matteo, ora la conta dei fuggiaschi. Ma non vi stancate mai?”, conclude il post.