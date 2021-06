Tutta Italia zona bianca da oggi, 21 giugno, ad eccezione della Valle d'Aosta che rimane in zona gialla. In tutte le altre regioni 'promosse' scattano le regole in particolare per i ristoranti: nessun limite di presenze al tavolo all'aperto, al massimo 6 persone al tavolo al chiuso se non si tratta di conviventi. Il coprifuoco viene abolito ovunque.