Ecco il programma degli Italian Esports Open alla Esports Cathedral – Auditorium San Romano:

28 ottobre

ore 11:00 - 19:00 Pokémon Lucca Retro Party con Giorgio Vanni - Un tuffo nel passato con i giochi storici di Pokémon insieme a Giorgio Vanni, Francesco Pardini, la community di Pokémon Millennium e molti altri ospiti.

29 ottobre

ore 10:00 - 19:00 BAOLO CHAMPIONSHIP SERIES Lucca Comics Special Edition con Paolocannone - Le finali del seguitissimo torneo di League of Legends fra streamer con la partecipazione, fra gli altri, diPaolocannone, Fragola, Deidara, Lilyane, Darkchri e KasumiSen.

ore 23:00 Viewing Party di League of Legends World Championship - In diretta da Atlanta la prima semifinale del Campionato Mondiale di League of Legends con il commento in italiano di Roberto "KenRhen" Prampolini, Emiliano "Moonboy" Marini e Andrea "Juannetti" Giovannetti.

30 ottobre

ore 10:00 - 19:00 Circuito Tormenta di League of Legends – Al via le fasi finali del torneo “Baron: Lucca Comics & Games” commentato da Carlotta 'Charlie' De Simon e Stefano 'Tavernello' Martelli

31 ottobre

ore 10:00 eFootballLucca Showdown - Pro-player si sfidano in una serie di showmatchcommentati dall’adrenalinico Luigi “Davdas” Ragoni.

ore 12:00 Conferenza eFootball™ con David Monk - Senior Partnerships and Activation Manager di Konami

ore 13:00 Rocket Rivals Lucca Showdown-Pro-player e streamer competeranno l’uno contro l’altro in una energica competizione 2 contro 2 su Rocket League!

01 novembre

ore 10:00 - 13:00 Circuito Tormenta di VALORANT – La finalissima del torneo “Lucca in Range”, giocata al meglio delle 5 partite, con il commento diDiego "Grigua" Lazzari e Giacomo "Jjack" Podestà.

ore 13:00 Ad armi pari - Rhage e Educoz, pro player e streamer del team Qlash, si sfideranno insieme ai loro fan a un duello ad armi pari su VALORANT. Al commento Diego "Grigua" Lazzari e Giacomo "Jjack" Podestà.