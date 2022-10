E la folgore cosmica di Italian Gokin Line con il rullo di tamburi di MTJ ritorna in area Japan con una ventata di novità in chiave Shin, con un Big Robot rivisitato in chiave moderna e real robot!

Con l’eccezionale lavoro profuso da ArToys3D, Simone Rasett i e l’immancabile Stefano Actarus 74, ecco l’ennesimo tributo al gran maestro Alberico Motta, con vari prototipi dal sapore squisitamente Shin in una mostra inedita.

E ovviamente altre sorprese "big" sono in fase di elaborazione!