Italian Video Game Awards 2023, annunciate le nomination

La cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del premio è in programma il 6 luglio prossimo a Firenze nell’ambito dell’evento business First Playable

IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, ha annuncia le nomination degli Italian Video Game Awards 2023. La cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del premio che celebra le eccellenze della produzione videoludica made in Italy è in programma il 6 luglio prossimo a Firenze nell’ambito dell’evento business First Playable, diventato ormai un appuntamento di riferimento per gli sviluppatori di videogiochi italiani. A presentare la serata, sul palco dell’auditorium dell’innovation hub di Nana Bianca, e a conferire ai vincitori l’ambito riconoscimento sarà ancora una volta Aoife Wilson, giornalista, critica e streamer irlandese.

Le nomination degli Italian Video Game Awards 2023:

Best Italian Game

Batora: Lost Haven (Stormind Games)

Freud’s Bones – The Game (Axel Fox | Fortuna Imperatore)

Hell is Others (Strelka Games & Yonder)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan)

MotoGP™22 (Milestone)

Ravenous Devils (Bad Vices Games)

Redout 2 (34BigThings)

Saturnalia (Santa Ragione)

Soulstice (Reply Game Studios)

The Rude Awakening (One O One Games)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Best Italian Debut Game

Freud's Bones - The Game (Axel Fox | Fortuna Imperatore)

IMAGO: Beyond the Nightmares (BR-Digital)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Venice 2089 (Safe Place Studio)

Best Innovation

Hell is Others (Strelka Games & Yonder)

Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft Milan)

Saturnalia (Santa Ragione)

tERRORbane (BitNine Studio)

Vajont (Artheria)

Outstanding Italian Company

Nacon Studio Milan

Reply Game Studios

Ubisoft Milan

Outstanding Individual Contribution

Antonio Cannata (Stormind Games)

Valerio Di Donato (34BigThings)

Cristina Nava (Ubisoft Milan)

La giuria internazionale degli Italian Video Games Awards 2023, che ha selezionato le nomination e decreterà i vincitori, è composta da sette personalità di spicco della stampa videoludica internazionale, tra cui: Vikki Blake: giornalista, critica, editorialista e consulente; Mike Channell: co-editor di Outside Xbox; Lucy James: Senior Video Producer presso GameSpot e Creative Producer presso Giant Bomb; Imogen Mellor: giornalista freelance, streamer e presentatrice; Alexis Trust: Communication Manager presso Chucklefish; Jake Tucker: caporedattore di TechRadar Gaming; Ross Thompson: content creator, Consultant & Advisor in gaming ed esports. Chi partecipa a First Playble potrà vivere la cerimonia dal vivo presso Nana Bianca. Il grande pubblico potrà seguire l’evento in diretta streaming (in lingua inglese) il 6 luglio alle ore 20.00 sul canale Twitch di First Playable.