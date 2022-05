Italianft al Giro d'Italia: le maglie, il trofeo e i simboli della corsa rosa diventano beni digitali di valore

ItaliaNFT, primo marketplace italiano di vendita di NFT del Made in Italy, è Official Partner del Giro d’Italia. I primi non fungible token della leggendaria maglia rosa e degli altri simboli della manifestazione ciclistica saranno disponibili dal 6 maggio

6 maggio 2022. ItaliaNFT porta il Giro d’Italia nella nuova dimensione degli NFT. La mitica maglia rosa, il trofeo, i loghi e gli altri simboli della storia e della tradizione del Giro saranno disponibili per la prima volta nel rivoluzionario formato delle collezioni digitali certificate dalla Blockchain all’interno del grande marketplace dei non fungible token dedicati al Made In Italy.

L’iniziativa, frutto di un accordo fra ItaliaNFT e RCS Sport, rappresenta solo il primo passo di una serie di attività congiunte per creare nuove iniziative di valore – sia in ambito fisico che digitale – legate al mondo delle massime competizioni sportive. I primi NFT del Giro d’Italia saranno disponibili dal prossimo 6 maggio, data che segna l’inizio della kermesse ciclistica, ma la lista dei collezionabili digitali si arricchirà durante il corso di tutta la manifestazione. Fra questi, anche le quattro maglie del Giro (rosa, bianca, azzurro e ciclamino), i loghi, le maglie speciali e il Trofeo Senza Fine, quest’ultimo disponibile in un’asta finale esclusiva.

Gli NFT non sono semplici miniature digitali ma vere e proprie opere uniche ed esclusive, rese autentiche dall’associazione alla Blockchain. Per le maglie e le altre creazioni fisiche del Giro d’Italia, il Lab di ItaliaNFT ha lavorato su ogni singolo item, utilizzando avanzate tecniche di scansione e computer graphic per replicare in tutto e per tutto le sembianze degli originali e garantire al contempo un’esperienza visiva aumentata dalle animazioni digitali. Anche le texture delle maglie sono state ricreate in modo fedele, mentre per il Trofeo Senza Fine è stata effettuata una virtualizzazione in 3D per esaltare l’eccezionale design della coppa, un nastro d'oro forgiato che simboleggia la strada percorsa dai corridori e che porta incisi i nomi di tutti i vincitori della Corsa Rosa dal 1909 ad oggi.

“ll Giro d’Italia non è solo una delle corse di ciclismo a tappe su strada più importanti del mondo ma anche un’autentica eccellenza italiana nel mondo, un evento unico e imperdibile che ha avuto il merito di unificare il Paese e intessere il territorio con i propri più alti valori: passione, sacrificio, rispetto, storia e tradizione, modernità e innovazione, divertimento e responsabilità sociale. Tutti valori che rispecchiano una parte importante della nostra mission”, spiegano i fondatori di ItaliaNFT, Achille Minerva e Marco Capria.

“Gli NFT che abbiamo realizzato in collaborazione con il Giro d’Italia rappresentano il modo migliore per fare cultura intorno al mondo della crypto-arte e, più in generale, sul connubio fra le creazioni del Made In Italy e il nuovo ecosistema digitale basato sulla Blockchain. Seguiremo la corsa in tutte le sue tappe, in strada come online, per raccontare agli appassionati cosa sono gli NFT, come vengono realizzati e quale tipo di opportunità offrono a chi li acquista. Siamo solo all’inizio di una vera rivoluzione che avrà un impatto profondo non solo sui collezionisti ma su tutti coloro che vogliono acquistare beni e servizi con un’esperienza digitale di valore ma anche affidabile e sicura”.

Con il Giro d’Italia, ItaliaNFT prosegue nel suo percorso di penetrazione nel mondo delle eccellenze italiane. La piattaforma, lanciata a fine 2021, ha già ospitato alcuni grandi firme del panorama artistico (fra questi Lodola, Vedovamazzei, MYFO) e realizzerà nei prossimi mesi nuove collezioni NFT per valorizzare i capolavori della cultura, del cinema, della letteratura, della musica, dello sport e della produzione sul territorio italiano. Con uno sguardo in una nuova dimensione: quella che combina l’originalità delle opere con l’innovazione digitale basata su Blockchain.

About ItaliaNFT:

ItaliaNFT è il primo marketplace per l’acquisto di NFT di valore legati al Made In Italy. I capolavori dell’arte, del cinema, della letteratura, della musica, dello sport, della produzione e del territorio italiano entrano nel futuro attraverso una piattaforma tecnologica che ne eleva il valore e il modello stesso di fruizione. Una rinascita non più basata sul copyright ma sulla trasparenza e la sicurezza della blockchain. Solo le vere eccellenze tricolori diventano NFT: il Lab di ItaliaNFT seleziona le creazioni degli artisti e dei grandi nomi della storia italiana, preservandone l’unicità e l’originalità ma aumentandone le opportunità di fruizione, sia in ambito digitale che fisico. L’affidabilità delle transazioni, l’attenzione verso il contesto normativo e la collaborazione con partner tecnologici e commerciali di alto livello consentono ad ItaliaNFT di offrire un’esperienza sempre più affidabile e sicura, sia per gli utenti che per i creatori.

Sito web: https://italianft.art - Pagina NFT Giro d’Italia: https://italianft.art/giro

About RCS Sport:

RCS Sport è una Sports & Media Company, leader del mercato italiano, dotata di competenze, professionalità e di una vasta offerta di servizi volti alla creazione e alla gestione di eventi sportivi internazionali. Il portfolio include competizioni per atleti professionisti (ciclismo, running, basket) ed eventi sportivi a partecipazione di massa rivolti a tutti gli appassionati di corsa e ciclismo come il Giro d’Italia e la Milano Marathon. Tra i player più interessanti nel panorama sportivo oggi RCS Sport è in grado di offrire ottime occasioni di visibilità, branding, attività commerciali e direct marketing. L’esperienza acquisita negli anni e la capacità di innovazione nella produzione di eventi e soluzioni media garantiscono un ampio e variegato portfolio di diritti sportivi oltre a un’offerta completa e personalizzabile di servizi.

Per maggiori informazioni:

COMMUNICATION & MEDIA RELATIONSHIP

Roberto Catania –email: roberto.catania@italianft.art

PR

Valentina Ottone - email: press@italianft.art pr@valentinaottone.com