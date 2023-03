ITALICUS, l’aperitivo ispirato all’arte, approda in Triennale in un grand tour che passa per le gallerie degli artisti emergenti

ITALICUS Rosolio di Bergamotto arriva in Triennale Milano, culla del design italiano, con degli aperitivi ispirati all’arte

Milano, 29 marzo 2023. ITALICUS Rosolio di Bergamotto, simbolo dell’aperitivo italiano nel mondo, inaugura una serie di eventi per celebrare la creatività e l’innovazione italiane in collaborazione con ZERO nel progetto “Contemporary Spirits”. Alcune fra le più importanti gallerie d’arte contemporanea di Milano e Triennale Milano ospiteranno veri e propri aperitivi ispirati all’arte: sarà possibile v isitare le esposizioni e gustare i cocktail abbinati per ciascuna galleria, pensati e preparati per l’occasione dai bartender più creativi della città.

Da marzo a ottobre, il programma sarà un crescendo di ispirazione, con dieci eventi in alcune delle gallerie d’arte milanesi più importanti e quattro iniziative speciali in Triennale. I primi si terranno nelle gallerie Ncontemporary, ArtNoble, LUPO, Fanta e Martina Simeti. A partire dal mese di maggio, poi, ITALICUS approderà per quattro date anche in Triennale Milano.

Le performance di ITALICUS in Triennale Milano

ITALICUS accompagnerà i talk di Triennale Milano, dedicati agli artisti emergenti, con la proposta cocktail aperitivo Eclisse, ideato da Nicolò Rossi e ispirato alla lampada di Vico Magistretti, artista e designer italiano iconico esposto in Triennale. “Il mio drink è una dedica alla forma d’arte più influente del secolo scorso: una ricetta semplice ed elegante che usa sapori ispirati agli anni ‘50 e ‘60" - spiega il bartender.

Le date delle serate in Triennale saranno: 23 maggio, 14 giugno, 27 giugno e 11 luglio, dalle 19 alle 20. Il primo incontro si svilupperà a partire dalla pratica di Anna Franceschini, artista visiva, filmmaker e ricercatrice, che racconterà il nuovo progetto di mostra e i diversi strati che lo compongono: dal cinema al suono alla performatività delle macchine.

Nell’ambito di Triennale Estate, Triennale Milano proporrà per il secondo anno anche un momento di approfondimento sull’arte contemporanea italiana con, da una parte, appuntamenti tematici legati ai progetti espositivi proposti dall’istituzione, e, dall’altra, u n focus mirato sulla scena emergente indipendente, sempre con uno sguardo trasversale e interdisciplinare.

ITALICUS, inoltre, sarà anche a fianco degli appuntamenti in giardino dedicati ai linguaggi più sperimentali dell'arte contemporanea, in programma con quattro eventi nell'arco dei mesi estivi.

Gli appuntamenti in galleria

Giovedì 30 marzo all’ArtNoble Gallery, in via Ponte di Legno, sarà possibile assistere alla mostra TRASLOCHI HEIMAT di Zazzaro Otto: un progetto artistico che invita a riflettere sull’idea di appartenenza a luoghi e culture. Il cocktail protagonista della serata sarà Ultraviolet, ideato e creato da Santino dell'Octavius Bar.

Il programma proseguirà con una mostra collettiva mercoledì 12 aprile alla L.U.P.O. di Corso Buenos Aires 2, che ospiterà Ivan Patruno, bartender del Rooftop panoramico e di Etico Horto, per presentare il suo The Dark Side of Negroni.

A giugno, il grand tour farà poi tappa alla galleria Fanta - MLN di Via Asiago 12: project space sorto in un ex magazzino sotto la rete ferroviaria di Milano, polo di notorietà per artisti italiani emergenti. Qui, Marco Garavaglia, bartender di Supervisor del NIK’S & CO, presenterà Fantastico: un cocktail in cui gli agrumi, le spezie e la soia rappresentano luoghi in cui si ritrovano storie nate lontane.

Il calendario di tutti gli appuntamenti è disponibile su:

https://zero.eu/en/sponsor/italicus-contemporary-spirits/

L’arte in forma liquida

ITALICUS ha nel suo spirito la creatività e lo stile moderno italiano, e da sempre affianca i talenti emergenti con challenge e contest che stimolano la produzione artistica sia nel mondo della mixology sia nel perimetro delle arti applicate. L’idea di Giuseppe Gallo, CEO e founder di ITALICUS, è sempre stata quella di innovare la categoria degli aperitivi facendo rivivere l'arte e la bellezza italiana in forma liquida. Il Rosolio di Bergamotto è nato proprio per riunire il meglio di alcune delle più importanti tradizioni italiane in un vero e proprio ‘sorso’ d'Italia.

Il design della bottiglia, creato da Stranger & Stranger, ha uno stile classico e moderno insieme nei colori e nelle forme, con tonalità cromatiche acquamarina e inserti dorati nell’etichetta. Il richiamo all’italianità si ispira sia all’epoca romanica che al periodo del Rinascimento, con un tappo lavorato e decorato artigianalmente su cui è rappresentato il romano Dio Bacco disegnato come l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci.

