Italjet Dragster 200 versione Malossi

Al via la terza edizione della Malossi Racing Academy, primo appuntamento per l’Italie Dragster 200.

Italjet Dragster versione speciale Malossi è pronto per il suo debutto in pista. Il 15 e 16 aprile prenderà il via la prima gara della Malossi Racing Academy sul circuito dell’Autodromo di Modena.

lo scorso anno l’Italjet Dragster aveva esordito a Singapore, quest’anno invece è protagonista alla terza edizione di quello che si prevede un appuntamento full, una scuola che insegna tutti i segreti della pista ai giovani dai 14 ai 30 anni di età.

Cinque gli appuntamenti presenti nel calendario 2024 del Malossi Racing Academy 2023

L’Italjet Dragster 200 4 tempi impegnato in pista è dotato del kit Malossi composto da:

● cilindro

● scarico

● centralina

● filtro conico

● trasmissione

● grafica e colorazione specifica.

Ha un peso in ordine di marcia di 130 kg (di serie è 140 kg), e una potenza massima di 21 cavalli a 9.000 giri al minuto.

Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet Spa: “Il Dragster non è solo un veicolo caratterizzato da un design motociclistico, ma si contraddistingue per la sua spiccata anima racing. Grazie alla partnership con la Malossi Racing Academy 2023, i giovani potranno divertirsi in pista con un veicolo sportivo, agile e leggero, molto più simile a una moto che non ad un mezzo della sua categoria. Da sempre, la passione è parte del DNA di Italjet: scegliere di prendere parte a questa stagione dell'ACADEMY MALOSSI lo dimostra ulteriormente".

Le gare del Malossi Racing Academy 2023 con protagonista l’Italie Dragster saranno visibili in diretta sul canale YouTube del Trofeo Malossi.