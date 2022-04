Italy Sotheby’s International Realty apre a Verona Il nuovo ufficio in Corso Castelvecchio, nel cuore della città antica

Verona, 5 aprile 2022. Verona, patrimonio dell’Unesco e città fra le più visitate al mondo, vanta un glorioso passato di storia, arte e cultura che ancora oggi pulsa tra le mura del centro, dell’Arena e dei tanti scorci e edifici che la popolano. Tra questi, proprio di fronte a Castelvecchio, si trova Palazzo Castellani di Sermeti, antica dimora dai profondi legami con il territorio locale che, nelle sue stratificazioni, ricorda le molte facce della storia architettonica italiana è stato scelto come nuova sede da Italy Sotheby’s International Realty , protagonista nel settore immobiliare in Italia e nel mondo.

“Con l'apertura di questo ufficio, in una delle città simbolo non solo del Veneto ma dell'Italia intera, ci proponiamo di consolidare la nostra presenza nel Nord-Est” commenta Clemente Pignatti Morano, managing partner di Italy Sotheby’s International Realty. “Abbiamo infatti deciso di aprire a Verona non solo per soddisfare una clientela internazionale sempre più interessata alla città, ma anche per occuparci dei territori di grande richiamo come il Lago di Garda, le città di Padova e Treviso, passando per la preziosa area delle "Ville Venete" e delle Colline del Prosecco, fino a raggiungere le Dolomiti.”

L'ufficio, al piano nobile di Palazzo Castellani di Sermeti, riceve gli ospiti nell’ala destra del salone principale dove è stato allestito un salotto dedicato all’accoglienza. Contiguo a questo spazio ci sono una sala destinata agli appuntamenti, una operativa per i broker e un ufficio di rappresentanza a disposizione del team.

Il team di Italy Sotheby’s International Realty è già attivo sul territorio e ha già concluso varie operazioni come la vendita di importanti proprietà sul Lago di Garda e a Mussolente di Villa Negri Piovene Porto Godi, “la più estrosa e libera invenzione offerta dall’architettura vicentina di tutti i secoli” (Prof. Renato Cevese, “Ville della provincia di Vicenza”). Imponente e scenografico, con una vista a 360 gradi sulla pianura ai piedi del Monte Grappa, il gioiello di Mussolente è stato acquistato da Alessi Domenico Group, holding interamente controllata dalla famiglia Alessi di Bassano. Un patrimonio che, commissionato dal bassanese Antonio Negri Miazzi all’architetto Antonio Gaidon, resta italiano con la sua architettura simmetrica e monumentale di oltre 1750 metri quadrati con 17 camere da letto e 14 bagni.

Tra le 53 proprietà attualmente in portfolio nel Veneto – di cui 15 nella città di Verona – spiccano:

Una maestosa Villa a Valdobbiadene , patrimonio Unesco, costruita in un’area originariamente parte di un insediamento monastico. Con 12 camere e 11 bagni, la proprietà gode di un panorama di sconfinata bellezza sulle colline che producono il pregiato Prosecco DOCG.

Un elegante Attico nel centro storico di Verona , tra Via Mazzini e Piazza delle Erbe, con finiture di altissimo livello e arredi curati nei minimi dettagli.

Un’affascinante Dimora storica nel cuore della Val Venosta , che si caratterizza per design, innovazione e tradizione, grazie alla sapiente ristrutturazione che ha preservato lo spirito di questa Antica Casa Ladina risalente al 1582.

