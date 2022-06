Ius Scholae e cannabis, Salvini contro: riunione urgente Lega

Ius Scholae e cannabis, nelle ore in cui la Lega lavora per blindare l’equo compenso in Commissione Giustizia al Senato, da Pd e 5Stelle arriva la volontà di affrontare i due argomenti alla Camera dal pomeriggio. Netto il no della Lega per cui la sinistra - che insisterebbe su 'temi divisivi' e che 'nulla c’entrano con le emergenze degli italiani' -, si rende responsabile di un gravissimo attacco alla maggioranza e quindi al governo. Nel tardo pomeriggio di oggi, quindi, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari ha convocato una riunione urgente dei deputati. Partecipa anche il segretario Matteo Salvini.

“Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati e cannabis anziché occuparsi di lavoro, tasse e stipendi”, il commento del leader della Lega Salvini, che nel tardo pomeriggio ha rincarato la dose nel corso della riunione: "Mentre gli italiani hanno problemi di stipendi e pensioni basse, di mutui che salgono e bollette sempre più care, PD e 5Stelle vogliono approvare due leggi su droghe libere e cittadinanza facile per gli immigrati". Salvini è stato interrotto più volte dagli applausi dei parlamentari.